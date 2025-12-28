PROPAO SKARADNI PERFORMANS BLOKADERA: Sa crvenim fesićima pekli prase nasred Studentskog trga (VIDEO)
PLAN blokadera da izazovu haos širom Srbije navodnim "spontanim" prikupljanjem potpisa za izbore na više različitih lokacija, već na startu je doživeo potpuni debakl.
Građani nisu pokazali gotovo nikakvo interesovanje za ove blokaderske akcije.
Blokaderi uzeli stolove sa fakulteta (FOTO)
Kao što se vidi na samoj fotografiji, na levom uglu stola jasno se vidi da je sto numerisan barkodom. To je oznaka inventara neke institucije.
Ovo je jasan dokaz da su blokaderi uzeli stolove sa fakulteta da bi se bavili politikom. Podsetimo, stolovi pripadaju državnoj imovini i oni nemaju pravo da je koriste za prikupljanje potpisa za izbore i slično...
Pekli prase nasred Studenstkog trga
Tako su se "dobro" organizovali da ni hemijske za građane nisu obezbedili, ni obične niti brendirane, i taj sitni detalj simbol je potpune improvizacije i odsustva ozbiljnosti.
Blokaderi su isplanirali da se nakon prikupljanja potpisa okupe na Studentskom trgu, gde su već otpočeli sa jako neobičnim pripremama. Naime, sa crvenim fesićima na glavi, blokaderi su odlučili da peku prase. Prase su natakli na improvizovan kolac, koji su položili na dve gajbe od piva, između kojih su zapalili vatru. Da čitava situacija bude još morbidnija, blokaderi sve od navedenog rade na ostvu kod okretnice autobusa i trolejbusa.
