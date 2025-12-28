PROPAO SKARADNI PERFORMANS BLOKADERA: Sa crvenim fesićima pekli prase nasred Studentskog trga (VIDEO)

PLAN blokadera da izazovu haos širom Srbije navodnim "spontanim" prikupljanjem potpisa za izbore na više različitih lokacija, već na startu je doživeo potpuni debakl.

Foto: Novosti

Građani nisu pokazali gotovo nikakvo interesovanje za ove blokaderske akcije.

Blokaderi uzeli stolove sa fakulteta (FOTO)

Kao što se vidi na samoj fotografiji, na levom uglu stola jasno se vidi da je sto numerisan barkodom. To je oznaka inventara neke institucije.

Ovo je jasan dokaz da su blokaderi uzeli stolove sa fakulteta da bi se bavili politikom. Podsetimo, stolovi pripadaju državnoj imovini i oni nemaju pravo da je koriste za prikupljanje potpisa za izbore i slično...





Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Pekli prase nasred Studenstkog trga

Tako su se "dobro" organizovali da ni hemijske za građane nisu obezbedili, ni obične niti brendirane, i taj sitni detalj simbol je potpune improvizacije i odsustva ozbiljnosti.

Dragi naši studenti.

Supruga i ja smo se prošetali do štanda i popunili obrazac.

Ono što me je iskreno zabrinulo.

Vi nemate olovku na štandu!

Vi nemate brendiranu olovku na štandu.

Vi niste prepoznali momenat da se brendirate i pozicionirate.

Mogli ste da odštampate olovke 👇 — Rebelić 🧹 (@Remoozbg) December 28, 2025

Blokaderi su isplanirali da se nakon prikupljanja potpisa okupe na Studentskom trgu, gde su već otpočeli sa jako neobičnim pripremama. Naime, sa crvenim fesićima na glavi, blokaderi su odlučili da peku prase. Prase su natakli na improvizovan kolac, koji su položili na dve gajbe od piva, između kojih su zapalili vatru. Da čitava situacija bude još morbidnija, blokaderi sve od navedenog rade na ostvu kod okretnice autobusa i trolejbusa.

