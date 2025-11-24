SEDAM VOZAČA TEŠKO ILI POTPUNO ALKOHOLISANO: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 956 prekršajnih naloga

U PERIODU od 17. do 23. novembra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća. U devet saobraćajnih nesreća četiri osobe su teže i 12 je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 956 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 24 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 ntervencija.