Nesreće

SEDAM VOZAČA TEŠKO ILI POTPUNO ALKOHOLISANO: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 956 prekršajnih naloga

Ljiljana Preradović

24. 11. 2025. u 12:51

U PERIODU od 17. do 23. novembra na području Policijske uprave u Subotici dogodilo se 14 saobraćajnih nesreća. U devet saobraćajnih nesreća četiri osobe su teže i 12 je lakše povređeno dok je u pet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.

СЕДАМ ВОЗАЧА ТЕШКО ИЛИ ПОТПУНО АЛКОХОЛИСАНО: Полиција у Суботици протекле недеље издала 956 прекршајних налога

G.Šljivić

U navedenom periodu, policija je podnela 42 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 956 prekršajnih naloga i iz saobraćaja su isključena 24 vozača od kojih je za sedam vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 11 ntervencija. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi

NEĆE NA RUSIJU, ALI... Šešelj otkrio šta Amerikanci rade Evropi