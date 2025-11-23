MUŠKARAC PREMINUO U AVIONU PRED SLETANJE U BEOGRAD! Lekari mogli samo da konstatuju smrt
MUŠKARAC iz Severne Makedonije preminuo je danas tokom leta iz Čikaga za Beograd.
Nesrećnom putniku (57) je pozlilo tokom leta, prenose mediji.
Osoblje mu je pružilo prvu pomoć, ali nije reagovao.
Kada je avion sleteo, lekari na aerodromu su mogli samo da konstatuju smrt.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
