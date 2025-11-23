Nesreće

MUŠKARAC PREMINUO U AVIONU PRED SLETANJE U BEOGRAD! Lekari mogli samo da konstatuju smrt

23. 11. 2025. u 15:53

MUŠKARAC iz Severne Makedonije preminuo je danas tokom leta iz Čikaga za Beograd.

МУШКАРАЦ ПРЕМИНУО У АВИОНУ ПРЕД СЛЕТАЊЕ У БЕОГРАД! Лекари могли само да констатују смрт

Nesrećnom putniku (57) je pozlilo tokom leta, prenose mediji.

Osoblje mu je pružilo prvu pomoć, ali nije reagovao.

Kada je avion sleteo, lekari na aerodromu su mogli samo da konstatuju smrt.

ŠOK PREOKRET U SLUČAJU UBISTVA ANE VOLŠ! Ko je misteriozni muškarac koji bi mogao da svedoči na suđenju Brajanu
BRAJAN Volš iz Masačusetsa, kome se sudi za ubistvo supruge, Beograđanke Ane Volš 2023. godine, priznao je da je bacio njeno telo u kontejnere i obmanuo policiju, ali njegovi advokati insistiraju da on ne priznaje njeno ubistvo. Sada, kada je sud izabrao porotu za suđenje za ubistvo, postavlja se pitanje: kako će advokatski tim braniti Brajana Volša?

