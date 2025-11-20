Nesreće

POŽAR U LAZAREVCU: Evakuisano osam osoba (VIDEO)

V.N.

20. 11. 2025. u 11:08

POŽAR je jutros izbio u stanu na 2. spratu u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu, pri čemu je jedna osoba povređena usled udisanja dima i zbrinuta od strane Hitne pomoći.

FOTO: Novosti

Vatrogasci - spasioci su evakuisali ukupno osam osoba, uključujući šestoro sa 5. sprata.

U prizemlju zgrade je vrtić koji je evakuisan pre dolaska vatrogasnih ekipa.

FOTO: Novosti

Na terenu su ekipe VSJ Lazarevac i Barajevo, devet vatrogasaca sa četiri vozila, a intervencija je i dalje u toku.

