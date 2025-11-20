POŽAR U LAZAREVCU: Evakuisano osam osoba (VIDEO)
POŽAR je jutros izbio u stanu na 2. spratu u Ulici Đorđa Kovačevića 25b u Lazarevcu, pri čemu je jedna osoba povređena usled udisanja dima i zbrinuta od strane Hitne pomoći.
Vatrogasci - spasioci su evakuisali ukupno osam osoba, uključujući šestoro sa 5. sprata.
U prizemlju zgrade je vrtić koji je evakuisan pre dolaska vatrogasnih ekipa.
Na terenu su ekipe VSJ Lazarevac i Barajevo, devet vatrogasaca sa četiri vozila, a intervencija je i dalje u toku.
