Nesreće

ZAPALJEN SKUPOCENI AUTOMOBIL NA VOŽDOVCU: Planula još 4 vozila - kamere snimile piromana

В. Н.

12. 11. 2025. u 08:42

U ULICI Indire Gandi na Voždovcu jutros oko 4 sata NN muškarac zapalio je automobil "mercedes" koji je bio parkiran.

ЗАПАЉЕН СКУПОЦЕНИ АУТОМОБИЛ НА ВОЖДОВЦУ: Планула још 4 возила - камере снимиле пиромана

Foto: N. Skenderija

Nezvanično, od njega su planula još četiri automobila.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar da se ne širi na dalje objekte.

Policija će obaviti razgovor sa vlasnikom skupocenog vozila kako bi dobila više informacija o motivu.

U požaru nije bilo povređenih, a načinjena je veća materijalna šteta.

Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji iz kantice poliva auto i pali ga. Zatim, beži.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.

(Telegraf)

BONUS VIDEO: GUSTI CRNI DIM NAD BEOGRADOM: Izbio požar kod Pančevačkog mosta, vatrogasci na terenu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu
Hapšenja i istraga

0 0

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu

MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.

12. 11. 2025. u 12:35

Politika
Tenis
Fudbal
NAJLEPŠE ŽELJE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije

NAJLEPŠE ŽELjE – kvalitet i ukus koji spajaju generacije