POŽAR U MIRIJEVU: Muškarac (45) bori se za život

12. 11. 2025. u 07:13

EKIPA Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.

ПОЖАР У МИРИЈЕВУ: Мушкарац (45) бори се за живот

Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.

