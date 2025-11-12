POŽAR U MIRIJEVU: Muškarac (45) bori se za život
EKIPA Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.
Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.
On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
BLUMBERG NAJAVLjUJE NOVA OTKRIĆA: Zelenski je možda umešan u korupcionašku aferu koja trese Ukrajinu
PREDSEDNIK Ukrajine Vladimir Zelenski mogao bi biti umešan u veliki korupcionaški skandal u energetskom sektoru, preneo je američki magazin Blumberg, pozivajući se na izvore u antikorupcionim institucijama.
12. 11. 2025. u 11:04
SAD IZDALE GENERALNU DOZVOLU DO APRILA: Odlažu se sankcije ruskoj naftnoj kompaniji
SJEDINjENE Američke Države su danas izdale tzv. "generalnu dozvolu" kojom se privremeno odlažu sankcije Rosnjeftu u Nemačkoj do 29. aprila 2026. godine, objavilo je američko ministarstvo finansija.
29. 10. 2025. u 16:17
Hrvat čistio bunar - zbog onog što je pronašao, momentalno ZVAO POLICIJU
POLICIJSKA uprava Požeško-slavonske županije u Hrvatskoj imala je dvostruku intervenciju u subotu, nakon što su građani u dva navrata pronašli veću količinu eksplozivnih sredstava.
09. 11. 2025. u 13:28
Komentari (0)