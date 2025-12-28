MONSTRUM SA NOVOG BEOGRADA PROMENIO LIČNI OPIS: Viđen samo sat vremena nakon gnusnog zločina (FOTO)

POTRAGA za osumnjičenim napadačem sa Novog Beograda, koji je juče oko 13 sati izbo ženu (67) u hodniku zgrade i to dok je vodila unuka, u punom je jeku, a sada su se pojavile nove fotografije osumnjičenog.

Naime, kamere iz jednog beogradskog lokala snimile su muškarca u identičnoj garderobi kao i napadač sa Novog Beograda, kako daje novac.

- Garderoba je identična, siva duskerica na raskopčavanje sa kapuljačom, tamni prsluk preko, ispod viri crna garderova, farmerke... Sve je isto. Ipak, jedna razlika je primetna, a to je da je muškarac sa novog snimka bez kape i obrijane glave. Takođe, muškarac sa novog snimka na rukama nije imao rukavice, dok je napadač imao crne rukavice - kaže izvor Kurira i dodaje:

- Svaka informacija je sada važna, čovek je u bekstvu, ljudi su uznemireni i ko god im se učini sumnjivim ili im zaliči na napadača sa Novog Beograda, obaveštavaju policiju. Ovaj čovek koji je snimljen posle napada bi mogao biti on, upravo zbog identične garderobe, ali i visine i same konstitucije tela. Ipak, na istražiteljima je da utvrde da li je to ista osoba.

Inače, kamera iz lokala pokazuje da je snimak nastao 27. decembra u 14.06 sati.

- Dakle, samo sat vremena nakon krvavog napada na nedužnu ženu kamere su snimile muškarca koji odgovara opisu begunca. Dosta toga se poklapa, moguće je i da je davao novac koji je prethodno oteo od žene na Novom Beogradu - dodaje izvor i pdoseća da su građani od juče, kada je policija objavila fotografije osumnjičenog za kojim tragaju, prijavljivali MUP-u da su osumnjičenog videli najpre na Zvezdari, a potom i na Vračaru.

- Policija sve te dojave ozbiljno shavata i proverava. Međutim, do sada osumnjičeni nije pronađen, ali je pronađen nož kojim je zločin počinjen. Nož je nađen, takođe, na Novom Beogradu i poslat je na analize, da se vidi da li na njemu ima otisaka pristiju ili DNK tragova. Dalji rad je svakako u toku - naglašava naš izvor.

Stanari zgarde u Bloku 37 gde se juče oko 13 sati dogodio uznemirujuć napad kažu da su šokirani, ali i uplašeni posle svega.

- Ja sam juče čula dok sam spremala po kući kao neku galamu, gužvu i nakon nekog vremena u zgradi se stvorila velika frekvencija ljudi. Iskreno nisam izašla da vidim o čemu se radi. Kasnije kada je došao unuk, pokazao mi je snimak, kaže: "Čovek je ušao za komšinicom i pred detetom je izbo", i baš me pitao jesam li nešto čula - rekla je jedna stanarka zgrade u Bulevaru Arsenija Čarnojevića.

Inače, nesrećna žena zadobila je devet uboda nožem, između ostalog i po glavi. Nalazi se u bolnici pod budnim okom lekara, a njeno zdravstveno stanje je stabilno.

