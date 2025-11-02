Nesreće

UDES KOD PRAVNOG FAKULTETA: Blokirana raskrsnica (FOTO)

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

02. 11. 2025. u 15:36

NA raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Beogradske došlo je do sudara autobusa i automobila.

УДЕС КОД ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА: Блокирана раскрсница (ФОТО)

Foto Novosti

Prema nezvaničnim informacijama nema povređenih.

Zbog blokade Takovske ulice ovo je postao glavni saobraćajni pravac u Beogradu ali je on zakrčen jer su vozila ostala u raskrsnici.

Foto Novosti

