OBOREN MOTOCIKLISTA: Saobraćajna nesreća kod Pančevca - formirane kolone vozila na prilazima gradu

NA Zrenjaninskom putu, u blizini Pančevačkog mosta, danas oko 14.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil oborio motociklistu.

Foto: D. N.

Motociklista je povređen, a za sada nije poznat stepen povreda. Ekipe Hitne pomoći brzo su intervenisale i povređenog prevezle u bolnicu.

Zbog uviđaja i zastoja u saobraćaju, na prilazima Pančevačkom mostu trenutno su prisutne velike gužve. Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.

(Telegraf)

