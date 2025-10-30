Nesreće

OBOREN MOTOCIKLISTA: Saobraćajna nesreća kod Pančevca - formirane kolone vozila na prilazima gradu

В.Н.

30. 10. 2025. u 15:36

NA Zrenjaninskom putu, u blizini Pančevačkog mosta, danas oko 14.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil oborio motociklistu.

ОБОРЕН МОТОЦИКЛИСТА: Саобраћајна несрећа код Панчевца - формиране колоне возила на прилазима граду

Foto: D. N.

Motociklista je povređen, a za sada nije poznat stepen povreda. Ekipe Hitne pomoći brzo su intervenisale i povređenog prevezle u bolnicu.

Zbog uviđaja i zastoja u saobraćaju, na prilazima Pančevačkom mostu trenutno su prisutne velike gužve. Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.

(Telegraf)

BONUS VIDEO -JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja

SVETSKI DAN BORBE PROTIV RAKA DOJKE: Značaj prevencije i ranog otkrivanja