OBOREN MOTOCIKLISTA: Saobraćajna nesreća kod Pančevca - formirane kolone vozila na prilazima gradu
NA Zrenjaninskom putu, u blizini Pančevačkog mosta, danas oko 14.45 časova došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je automobil oborio motociklistu.
Motociklista je povređen, a za sada nije poznat stepen povreda. Ekipe Hitne pomoći brzo su intervenisale i povređenog prevezle u bolnicu.
Zbog uviđaja i zastoja u saobraćaju, na prilazima Pančevačkom mostu trenutno su prisutne velike gužve. Policija je na terenu i reguliše saobraćaj.
(Telegraf)
BONUS VIDEO -JUGOSLAV KOSTIĆ ISPRAĆEN NA VEČNI POČINAK Sahranjen veliki borac protiv separatizma
