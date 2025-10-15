VOZILI PIJANI I POD DJESTVOM PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI: Policija u Južnobačkom okrugu za dan iz saobraćaja isključila 18 vozača
POLICIJSKA uprava u Novom Sadu je, 14. oktobra, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 358 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 18 nvozača i pet vozila, a zadržana su tri vozača, jedan jer je vozio pod dejstvom alkohola, drugi zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, treći zbog nasilničke vožnje jer je vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu. Oni će biti privedeni sudiji za prekršaje.
U protekla 24 sata, na području Južnobačkog okruga, dogodilo se 16 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila teške, a deset lake telesne povrede.
U istom periodu, na području Grada Novog Sada, dogodilo se 12 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba teže, a sedam je lakše povređeno.
