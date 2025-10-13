Nesreće

PLANUO KROV KUĆE DOK SU LJUDI BILI UNUTRA: Vatrogasci sa dva kamiona gasili buktinju - drama kod Žitorađe

В.Н.

13. 10. 2025. u 21:43

OKO 19 časova izbio je požar na krovu porodične kuće u selu Rečica kod Žitorađe.

Foto: Novosti

U tom momentu su vlasnici bili u kući, ali na sreću, nema povređenih.

Kako smo saznali, vatrogasci su gasili požar sa dva kamiona, ali na žalost, krovna konstrukcija je u potpunosti izgorela.

(Kurir)

