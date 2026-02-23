Fudbal

VANREDNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Oglasili se hitno iz Humske

Fudbalski klub Partizan saopštio je da je jutros otpustio trenera Nenada Stojakovića, odnosno sa njim je sporazumno raskinuo saradnju posle debakla u 178. "večitom" derbiju u kome je Crvena zvezda slavila 3:0.

U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković. Njih dvojica će, zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba, nastaviti rad sa ekipom.

- Fudbalski klub Partizan izražava iskrenu zahvalnost Nenadu Stojakoviću što je u zahtevnom trenutku preuzeo odgovornost vođenja prvog tima, kao i na profesionalnom i posvećenom radu tokom svog mandata. Klub mu želi mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere - navodi se.

Podsećanja radi, Stojaković je vodio Partizan na devet utakmica i u tom periodu ostvario je pet pobeda, jedan remi i tri poraza, pošto je uz ovaj u "večitom" derbiju gubio i mečeve sa Železničarom iz Pančeva i IMT-om. Ovog proleća već je "preživeo" remi sa Radničkim iz Niša (0:0), nakon katastrofalnih priprema u Turskoj.

Naredni meč Partizan igra idućeg vikenda protiv OFK Beograda u Humskoj, a sada zaostaje četiri boda za liderom Zvezdom.

