VANREDNO SAOPŠTENJE PARTIZANA! Oglasili se hitno iz Humske
SADA je sve jasno!
Fudbalski klub Partizan saopštio je da je jutros otpustio trenera Nenada Stojakovića, odnosno sa njim je sporazumno raskinuo saradnju posle debakla u 178. "večitom" derbiju u kome je Crvena zvezda slavila 3:0.
U narednim utakmicama prvi tim će sa klupe predvoditi Damir Čakar u ulozi šefa stručnog štaba, dok će funkciju prvog pomoćnika obavljati Đorđije Ćetković. Njih dvojica će, zajedno sa ostalim članovima stručnog štaba, nastaviti rad sa ekipom.
- Fudbalski klub Partizan izražava iskrenu zahvalnost Nenadu Stojakoviću što je u zahtevnom trenutku preuzeo odgovornost vođenja prvog tima, kao i na profesionalnom i posvećenom radu tokom svog mandata. Klub mu želi mnogo uspeha u nastavku trenerske karijere - navodi se.
Podsećanja radi, Stojaković je vodio Partizan na devet utakmica i u tom periodu ostvario je pet pobeda, jedan remi i tri poraza, pošto je uz ovaj u "večitom" derbiju gubio i mečeve sa Železničarom iz Pančeva i IMT-om. Ovog proleća već je "preživeo" remi sa Radničkim iz Niša (0:0), nakon katastrofalnih priprema u Turskoj.
Naredni meč Partizan igra idućeg vikenda protiv OFK Beograda u Humskoj, a sada zaostaje četiri boda za liderom Zvezdom.
