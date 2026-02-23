Svet

ZELENSKI DOŽIVEO TEŽAK UDARAC: Ukrajina nije dobila licencu za proizvodnju sistema "patriot"

23. 02. 2026. u 11:51

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je najnoviji zahtev njegove vlade zapadnim partnerima dozvola za proizvodnju američkog oružja, uključujući rakete sistema protivvazdušne odbrane "patriot", ali da do sada Ukrajina nije dobila licencu.

"Danas je pitanje protivvazdušne odbrane najteži problem. Nažalost, naši partneri nam još ne daju licence da sami proizvodimo sisteme, čak ni projektile za one sisteme koje već imamo", rekao je Zelenski u intervjuu za BBC.

On je naveo da "ne zna zbog čega je to tako".

Upitan o trajanju rata u Ukrajini, Zelenski je naveo da situaciju vidi kao "dva paralelna koloseka" i dodao da je za Ukrajinu uspeh zaustaviti ruskog predsednika Vladimira Putina.

Zelenski je ocenio da Putin ne želi da okonča rat, ali da to "ne znači da neće". 
 

