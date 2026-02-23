Ostali sportovi

CEO REGION SE TRESE! Hrvati i Crnogorci zaratili zbog legende i "ratnog zločinca"

23. 02. 2026. u 11:51

Samo tri dana pre prve utakmice između Juga i Primorca u osmini finala Evrokupa, nadležna evropska vaterpolo organizacija - "European Aquatics" odlučila je da oba kluba, kako se i očekivalo, budu domaćini na neutralnom bazenu.

Zoran Džimi Gopčević

Primorac će stoga biti domaćin Jugu 25. februara u Podgorici, a Jug će uzvratiti uslugu domaćinstvom 7. marta, takođe u glavnom gradu, Zagrebu.

Hrvatski mediji o tome naširoko izvenjštavaju kao o skandalu. 

- Drugim rečima, Jug će morati da putuje 600 kilometara od Dubrovnika do Zagreba, Kotor 80 od Kotora do Podgorice. Međutim, ovo je manji problem u moru problema koje je "European Aquatics" stvorio svojom inercijom. Pravila su trebala biti jasno postavljena pre žreba za takvu mogućnost ako se Primorac i bilo koji hrvatski klub spoje, čiji su stavovi veoma jasni - neće igrati na bazenu u Kotoru dok on nosi ime čuvara ozloglašenog kampa Morinj, Zorana Gopčevića - piše 24 sata. hr.

Pre žreba, Primorac je javno izjavio da ne želi da igra van Kotora, a štaviše, nakon ove odluke EA, najavio je da će ići na sud.

- Učinićemo sve da zaštitimo Primorac od političkog uticaja, koji dolaze od ""European Aquatics" i drugih krugova. Idemo do kraja legalno, naša prva adresa je Sud za sportsku arbitražu u Lozani - rekao je crnogorskim medijima Siniša Kovačević, predsednik Primorca.

Podsećanja radi, Vlada Hrvatske je još ranije dala preporuku da njeni klubovi i nacionalni timovi ne igraju u kotorskom bazenu jer nosi ime vaterpolo legende Zorana Gopčevića koga Hrvatska optužuje za ratne zločine u logoru Morinj. 

Legendarni Zoran Gopčević Džimi, tokom svoje bogate igračke karijere sa Primorcem je 1986.godine osvojio prvenstvo i Kup SFRJ, a za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je više od 200 puta. Proglašen je za najboljeg igrača na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980. godine. Osvajač je sa reprezentacijom SFRJ medalja sa Olimpijade, Evropskog i Svetskog prvenstva. Bio je trener Primorca, Budvanske rivijere, Niša i Spartaka iz Subotice. Preminuo je, iznenada, 30. septembra 2000.godine.

