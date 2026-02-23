Fudbal

HRVATI U NEVERICI! "Otkud Franjo Tuđman na Marakani?"

Новости онлине

23. 02. 2026. u 11:34

Žestok okršaj na tribinama tokom 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.

ХРВАТИ У НЕВЕРИЦИ! Откуд Фрањо Туђман на Маракани?

Foto Arhiva Novosti

Delije su na početku podigle koreografiju sa polupanim parnim valjkom i brutalnom porukom za Grobare.  Potom, sa krova stadiona "Rajko Mitić" se spustio transparent na kojem je pisalo sledeće:

- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi... - posle čega je i nastao haos na tom delu tribina.

Ovaj potez Delija se ni malo nije dopao navijačima Partizana na Jugu, usledio je potpuni haos, a neki od navijača popeli su se na krov stadiona "Rajko Mitić" i zapalili transparent o Tuđmanu.

Veliki broj hrvatskih portala izvestio je o pomenutom događaju, s obzirom na to da se na transparentu pominje nekadašnji, prvi predsednik nezavisne Hrvatske, Franjo Tuđman. I oni su bili u neverici zbog čitavog toka događaja.

Tako portal Gol.hr u naslovu "Delije u derbiju Grobarima spremile neviđenu podvalu: U glavnoj ulozi Franjo Tuđman" piše kako su "navijači Crvene zvezde bili i kreativni", te da je u pitanju "aluzija na istorijsko zadirkivanje navijača Partizana kojima Delije prebacuju kako je prvi hrvatski predsednik bio jedan od čelnih ljudi beogradskog kluba sredinom prošlog veka".

I portal Rijeka Danas je izvestio o transparentu posvećenom Franji Tuđmanu uz fotografiju južne tribine i nagoveštaj da su "Grobari uklonili transparent nakon nekoliko minuta, a da su pre toga, na semaforu ispisali vlastitu pogrdnu poruku prema Delijama".

Nije ova vest zaobišla ni Jutarnji list koji u naslovu piše "Grobari zapalili tribinu, spominjao se i Tuđman! Krvavi okršaji huligana uoči derbija", a dalje se u vesti pojavljuje snimak skidanja transparenta posvećenog nekadašnjem hrvatskom predsedniku.

Za kraj, o vatrenom piru Grobara piše i portal 24sata.hr, koji navodi u naslovu da je "Marakana gorela", a potom donosi slike slomljenih i zapaljenih stolica sa južne tribine stadiona u Humskoj.

