HRVATI U NEVERICI! "Otkud Franjo Tuđman na Marakani?"
Žestok okršaj na tribinama tokom 178. večitog derbija između Crvene zvezde i Partizana.
Delije su na početku podigle koreografiju sa polupanim parnim valjkom i brutalnom porukom za Grobare. Potom, sa krova stadiona "Rajko Mitić" se spustio transparent na kojem je pisalo sledeće:
- Svaki pravi Grobar Tuđmana Franju slavi... - posle čega je i nastao haos na tom delu tribina.
Ovaj potez Delija se ni malo nije dopao navijačima Partizana na Jugu, usledio je potpuni haos, a neki od navijača popeli su se na krov stadiona "Rajko Mitić" i zapalili transparent o Tuđmanu.
Veliki broj hrvatskih portala izvestio je o pomenutom događaju, s obzirom na to da se na transparentu pominje nekadašnji, prvi predsednik nezavisne Hrvatske, Franjo Tuđman. I oni su bili u neverici zbog čitavog toka događaja.
Tako portal Gol.hr u naslovu "Delije u derbiju Grobarima spremile neviđenu podvalu: U glavnoj ulozi Franjo Tuđman" piše kako su "navijači Crvene zvezde bili i kreativni", te da je u pitanju "aluzija na istorijsko zadirkivanje navijača Partizana kojima Delije prebacuju kako je prvi hrvatski predsednik bio jedan od čelnih ljudi beogradskog kluba sredinom prošlog veka".
I portal Rijeka Danas je izvestio o transparentu posvećenom Franji Tuđmanu uz fotografiju južne tribine i nagoveštaj da su "Grobari uklonili transparent nakon nekoliko minuta, a da su pre toga, na semaforu ispisali vlastitu pogrdnu poruku prema Delijama".
Nije ova vest zaobišla ni Jutarnji list koji u naslovu piše "Grobari zapalili tribinu, spominjao se i Tuđman! Krvavi okršaji huligana uoči derbija", a dalje se u vesti pojavljuje snimak skidanja transparenta posvećenog nekadašnjem hrvatskom predsedniku.
Za kraj, o vatrenom piru Grobara piše i portal 24sata.hr, koji navodi u naslovu da je "Marakana gorela", a potom donosi slike slomljenih i zapaljenih stolica sa južne tribine stadiona u Humskoj.
