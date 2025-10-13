Nesreće

U POLICIJI SE TREZNILO 10 VOZAČA: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 1.365 prekršajnih naloga

Ljiljana Preradović

13. 10. 2025. u 13:54

POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, odnosno od 6. do 12. oktobra, podnela 59 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.365 prekršajnih naloga , a iz saobraćaja je isključeno 46 vozača od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

У ПОЛИЦИЈИ СЕ ТРЕЗНИЛО 10 ВОЗАЧА: Полиција у Суботици протекле недеље издала 1.365 прекршајних налога

Foto: R. Šegrt

U navedenom periodu, na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo 12 saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže i četiri  su lakše povređene dok je u devet saobraćajnih nesreća  pričinjena samo materijalna šteta.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 16 intervencija.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ZA ANTONIJEVIĆA BIO KOBAN UDARAC FLAŠOM: Svedočenje veštaka na suđenju za ubistvo u mladenovačkoj kafani
Suđenja

0 0

ZA ANTONIJEVIĆA BIO KOBAN UDARAC FLAŠOM: Svedočenje veštaka na suđenju za ubistvo u mladenovačkoj kafani

DUŠAN Antonijević, koji je ubijen 28. avgusta 2023. godine u kafani kod Mladenovca, zadobio je najmanje šest udaraca i na telu je imao šest povreda, od kojih je samo jedna bila teška opasna po život. To je povreda u levom zaušnom potiljačnom predelu glave, koja je nastala od udarca pivskom flašom, ili kako to veštaci stručno kažu snažnim udarcem tupine glatkog predmeta, koji može biti staklena flaša.

13. 10. 2025. u 16:15

Politika
Tenis
Fudbal
KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!

KEMIŠ ILI TAŠKE? Žestoka svađa Zorice i Viki, umešale i muževe - "Ne možeš da porediš svog supruga sa mojim!"