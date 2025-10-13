U POLICIJI SE TREZNILO 10 VOZAČA: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 1.365 prekršajnih naloga

POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, odnosno od 6. do 12. oktobra, podnela 59 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.365 prekršajnih naloga , a iz saobraćaja je isključeno 46 vozača od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.

Foto: R. Šegrt

U navedenom periodu, na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo 12 saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže i četiri su lakše povređene dok je u devet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.

U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 16 intervencija.