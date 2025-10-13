U POLICIJI SE TREZNILO 10 VOZAČA: Policija u Subotici protekle nedelje izdala 1.365 prekršajnih naloga
POLICIJA u Subotici je protekle nedelje, odnosno od 6. do 12. oktobra, podnela 59 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 1.365 prekršajnih naloga , a iz saobraćaja je isključeno 46 vozača od kojih je za 10 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti.
U navedenom periodu, na području Policijske uprave u Subotici, dogodilo 12 saobraćajnih nesreća. U tri saobraćajne nesreće jedna osoba je teže i četiri su lakše povređene dok je u devet saobraćajnih nesreća pričinjena samo materijalna šteta.
U toku protekle nedelje, pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 16 intervencija.
MISTERIOZAN UREĐAJ SNIMLjEN PRE PADA NADSTREŠNICE: Dragan J. Vučićević otkriva nove dokaze (FOTO)
GLAVNI urednik Informera Dragan J. Vučićević ekskluzivno je otkrio nove dokaze o padu nadstrešnice u Novom Sadu na Železničkoj stanici 1. novembra 2024. godine.
13. 10. 2025. u 11:53
DRAMA U IZRAELSKOM PARLAMENTU: Levičar krenuo na Trampa, obezbeđenje hitno reagovalo (VIDEO)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp dočekan je ovacijama u izraelskom parlamentu Knesetu, gde je počeo njegov govor. Ubrzo nakon toga, levičarski poslanik Kneseta je počeo da dobacuje, a obezbeđenje je odmah reagovalo.
13. 10. 2025. u 13:34
OTAC PREDRAG: Najveći greh Srba na slavama "To je šamar svetitelju"
OTAC Predrag Popović objašnjava da se slave u istoriji kod Srba vezuju za period ili dan u kom je određena porodica primila hrišćansku veru.
12. 10. 2025. u 12:33
