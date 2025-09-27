Nesreće

U ČETIRI UDESA TROJE POVREĐENO: Hitna pomoć imala pune ruke posla na javnim mestima

В.Н.

27. 09. 2025. u 07:23

TRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.

Foto: D. R.

Ekipe ove službe obavile su tokom noći ukupno 92 intervencije od toga je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa povišenom temperaturom.

