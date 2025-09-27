U ČETIRI UDESA TROJE POVREĐENO: Hitna pomoć imala pune ruke posla na javnim mestima
TRI osobe zadobile su lakše povrede u četiri saobraćajne nesreće koje su se dogodile sinoć u Beogradu, rečeno je u službi Hitne pomoći.
Ekipe ove službe obavile su tokom noći ukupno 92 intervencije od toga je 17 bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici i osobe sa povišenom temperaturom.
