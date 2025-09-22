Nesreće

ČETIRI OSOBE TEŠKO, A 20 LAKŠE POVREĐENO: U Južnobačkom okrugu za vikned dogodile su se 44 saobraćajne nesreće

Ljiljana Preradović

22. 09. 2025. u 14:58

NA području Južnobačkog okruga, minulog vikenda, odnosno od 19. do 21. septembra, dogodile su se 44 saobraćajne nesreće, u kojima su četiri osobe zadobile teške, a 20 lake telesne povrede.

FOTO:MUP

U istom periodu, u Gradu Novom Sadu, dogodilo se 25 saobraćajnih nesreća, u kojima su dve osobe teže, a 14 je lakše povređeno.

Policijska uprava u Novom Sadu je, tokom vikenda, na području Južnobačkog okruga, otkrila i sankcionisala ukupno 976 prekršaja iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Na ovom području, iz saobraćaja je isključeno 118 vozača i 20 vozila, a zadržano je 16 vozača, 13 zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dva zbog ponavljanja ili nastavljanja vršenja prekršaja, a jedan zbog nasilničke vožnje.

Za nasilničku vožnju tereti se vozač koji je, u Novom Sadu, upravljao vozilom u stanju potpune alkoholisanosti, sa više od dva  promila alkohola u organizmu.

Zadržani vozači će, uz prekršajne prijave, biti privedeni nadležnom prekršajnom sudiji.

