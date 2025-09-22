Nesreće

HOROR KOD VLADIMIRACA: Podleteo pod šleper - ima poginulih

В.Н.

22. 09. 2025. u 08:33

NA putu Šabac-Valjevo, kod mesta Riđake, jutros oko 6,15 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedno lice poginulo.

Foto: Novosti

Kako Informer nezvanično saznaje, automobil austrijskih registarskih oznaka iz još neutvrđenih razloga prešlo je u suprotan smer i direktno se sudarilo sa šleperom.

Vozač je poginuo na mestu nesreće, zbog uviđaja je obustavljen saobraćaj.

