DEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu
DEČAK je nakon nesreće u Zemunu hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.
Danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14 u Zemunu, kada je automobil udario dečaka starog oko 10 godina koji je vozio bicikl.
Kako se saznaje, dečaka su odvezli u Tiršovu na neurohirurgiju.
Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavlja uviđaj.
(Telegraf)
