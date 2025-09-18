Nesreće

DEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu

В. Н.

18. 09. 2025. u 18:00

DEČAK je nakon nesreće u Zemunu hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.

ДЕЧАК КОГ ЈЕ ОБОРИО АУТО ЗАВРШИО НА НЕУРОХИРУРГИЈИ: Детаљи тешке саобраћајне несреће у Земуну

Foto: D. N.

Danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14 u Zemunu, kada je automobil udario dečaka starog oko 10 godina koji je vozio bicikl.

Kako se saznaje, dečaka su odvezli u Tiršovu na neurohirurgiju.

Dečak je hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.

Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavlja uviđaj.

(Telegraf)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!