DEČAK KOG JE OBORIO AUTO ZAVRŠIO NA NEUROHIRURGIJI: Detalji teške saobraćajne nesreće u Zemunu

DEČAK je nakon nesreće u Zemunu hitno transportovan u bolnicu, a zadobio je lakše povrede po telu kao i povredu glave.

Foto: D. N.

Danas se dogodila teška saobraćajna nezgoda u Ulici Narodnih heroja, kod broja 14 u Zemunu, kada je automobil udario dečaka starog oko 10 godina koji je vozio bicikl.

Kako se saznaje, dečaka su odvezli u Tiršovu na neurohirurgiju.

Policija je odmah izašla na mesto nesreće i obavlja uviđaj.

(Telegraf)