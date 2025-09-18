Nesreće

TEŠKA NESREĆA KOD KNIĆA: Ima mrtvih

В.Н.

18. 09. 2025. u 12:36

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Kragujevac – Gruža kod Knića kada je došlo do sudara dva vozila, a jedna osoba je nastradala.

Novosti

Nesreća se dogodila kada je iz za sada nerazjašnjenih okolnosti vozilo prešlo u suprotan smer i čeono se sudarilo sa drugim vozilom.

Na licu mesta nalaze se policija i hitna pomoć, a saobraćaj je usporen dok traje uviđaj. Automobil je u nesreći potpuno uništen.

Jedno vozilo koje je učestvovalo u nesreći završilo je u kanalu pored puta. Nije poznato da li ima i povređenih lica.

Okolnosti tragedije biće utvrđene nakon zvaničnog policijskog izveštaja.

(Telegraf)

Uskoro opširnije

