TEŠKA NESREĆA KOD KNIĆA: Ima mrtvih
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se danas na putu Kragujevac – Gruža kod Knića kada je došlo do sudara dva vozila, a jedna osoba je nastradala.
Nesreća se dogodila kada je iz za sada nerazjašnjenih okolnosti vozilo prešlo u suprotan smer i čeono se sudarilo sa drugim vozilom.
Na licu mesta nalaze se policija i hitna pomoć, a saobraćaj je usporen dok traje uviđaj. Automobil je u nesreći potpuno uništen.
Jedno vozilo koje je učestvovalo u nesreći završilo je u kanalu pored puta. Nije poznato da li ima i povređenih lica.
Okolnosti tragedije biće utvrđene nakon zvaničnog policijskog izveštaja.
(Telegraf)
Uskoro opširnije
