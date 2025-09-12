POGINULA JEDNA OSOBA TOKOM SKLAPANJA OPREME LUNA PARKA: Druga teško povređena - tragedija u Bačkom Petrovom Selu

JEDNA osoba je poginula, a druga je teško povređena 11. septembra u Bačkom Petrovom Selu prilikom sklapanja opreme luna-parka. Po odobrenju tužioca Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju zadržan je vlasnik luna parka J. M.

Foto: D. N.

Prema informacijama iz Osnovnog javnog tužilaštva u Bečeju, juče u Bačkom Petrovom Selu „na rukometnom igralištu prilikom sklapanja opreme luna parka jedno lice koje je zaposleno u luna parku preminulo je usled povreda zadobijenih na radu, dok je drugo lice, takođe zaposleno u luna parku, zadobilo teške telesne povrede“.

Ko kontroliše zabavne parkove?

Zabavne parkove trebalo bi da kontrolišu lokalne inspekcije. Vlasnici zabavnih parkova moraju pribaviti dozvole od lokalne vlasti, a inspekcija može proveriti da li su ispunjeni neophodni uslovi za rad luna-parka. Ispravnost sprava trebalo bi da se proverava pre početka, ali i tokom sezone inspekcijskim pregledima.

Javni tužilac Đorđe Jovičić je u pisanom odgovoru naveo da je izvršen uviđaj, na lice mesta je izašao i „inspektor rada koji je preduzeo radnje iz svoje nadležnosti. Po odobrenju tužioca zadržano je lice J. M. koji je vlasnik luna parka“.

(Bečejski mozaik)