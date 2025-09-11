Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA: Povređena žena bori se za život

В.Н.

11. 09. 2025. u 10:11

TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod Bubanj potoka.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА КОД БУБАЊ ПОТОКА: Повређена жена бори се за живот

Foto: Shutterstock

U nesreći je povređena žena koja se bori za život. 

Povređena žena hitno je dovezena na reanimaciju Urgentnog centra jer je životno ugrožena. 

Uviđaj u toku.

(Kurir)

Uskoro opširnije

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA