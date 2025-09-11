TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD BUBANJ POTOKA: Povređena žena bori se za život
TEŠKA saobraćajna nesreća dogodila se jutros kod Bubanj potoka.
U nesreći je povređena žena koja se bori za život.
Povređena žena hitno je dovezena na reanimaciju Urgentnog centra jer je životno ugrožena.
Uviđaj u toku.
(Kurir)
Uskoro opširnije
