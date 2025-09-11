TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U LISOVIĆU KOD BARAJEVA: Dvoje povređenih, mladić (20) hitno prevezen na reanimaciju VMA
PREMA preliminarnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u Barajevu najmanje jedna osoba je zadobila teške povrede, dok je druga lakše povređena- saopšteno je u Hitnoj pomoći.
Jedan povređeni, 20-ogodišnji mladić, već je dovezen na odeljenje reanimacije VMA.
Ekipe Hitne pomoći su noćas intervenisale ukupno 108 puta, od toga 21 na javnom mestu.
Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici sa lakšim simptomima, navode u Hitnoj pomoći.
(Tanjug/RTS)
