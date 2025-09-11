Nesreće

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA U LISOVIĆU KOD BARAJEVA: Dvoje povređenih, mladić (20) hitno prevezen na reanimaciju VMA

В.Н.

11. 09. 2025. u 07:31

PREMA preliminarnim informacijama, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima u Barajevu najmanje jedna osoba je zadobila teške povrede, dok je druga lakše povređena- saopšteno je u Hitnoj pomoći.

ТЕШКА САОБРАЋАЈНА НЕСРЕЋА У ЛИСОВИЋУ КОД БАРАЈЕВА: Двоје повређених, младић (20) хитно превезен на реанимацију ВМА

Foto: Milena Anđela

Jedan povređeni, 20-ogodišnji mladić, već je dovezen na odeljenje reanimacije VMA. 

Ekipe Hitne pomoći su noćas intervenisale ukupno 108 puta, od toga 21 na javnom mestu.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici sa lakšim simptomima, navode u Hitnoj pomoći.

(Tanjug/RTS)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA