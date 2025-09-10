Nesreće

AUTOMOBIL NALETEO NA DETE ISPRED ŠKOLE NA KARABURMI

В.Н.

10. 09. 2025. u 12:43

JEDNO dete povređeno je danas na Karaburmi kada je na njega naleteo automobil, saznaje Tanjug.

Z. grumić

Saobraćajna nezgoda se dogodila jutros oko 9.45 sati ispred Osnovne škole "Jovan Popović".

Dvanaestogodišnjak je kolima Hitne pomoći prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

(Tanjug)

