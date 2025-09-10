AUTOMOBIL NALETEO NA DETE ISPRED ŠKOLE NA KARABURMI
JEDNO dete povređeno je danas na Karaburmi kada je na njega naleteo automobil, saznaje Tanjug.
Saobraćajna nezgoda se dogodila jutros oko 9.45 sati ispred Osnovne škole "Jovan Popović".
Dvanaestogodišnjak je kolima Hitne pomoći prevezen u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
(Tanjug)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA KOD ŠIMANOVACA: Vozilo sletelo sa puta - Poginuo vozač kamiona
09. 09. 2025. u 08:58
RELATIVNO MIRNA NOĆ U BEOGRADU: U dve saobraćajne nezgode dvoje lakše povređenih
09. 09. 2025. u 06:59
(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Mladić na električnom trotinetu naleteo na tramvaj i poginuo
08. 09. 2025. u 20:31
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)