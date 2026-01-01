TRAGEDIJA U BEOGRADU: Mladić skočio sa 9. sprata nakon što mu je devojka umrla pred očima

MLAĐI muškarac bacio se danas sa prozora jedne zgrade u širem centru Beograda, a nakon što je, devojka sa kojom je bio u stanu preminula na njegove oči.

Foto: I. Mitić

Tragedija se dogodila oko 15 časova u jednom stanu na 9. spratu stambene zgrade u Cvijićevoj ulici.

U ovom trenutku nije poznato od čega je tačno devojka preminula.

Mladić je, kako se sumnja, kada je shvatio da ne daje znake života, izvršio samoubistvo skokom sa 9. sprata.

Prema nezvaničnim saznanjima, nema tragova bilo kakvog nasilja. Preminula devojka ima 28 godina, a mladić 30.

Na licu mesta je policija i u toku je uviđaj.

U ovom trenutku nije poznato u kakvoj vezi su bili stradali mladić i devojka.

(Telegraf.rs)

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva - lekari Klinike za psihijatrijske bolesti "Dr Laza Lazarević". Svi pozivi su anonimni i besplatni.

Služba urgentne psihijatrije prima pacijente 24 sata bez zakazivanja, bez knjižice i bez plaćanja, a Centar za mentalno zdravlje od 9 do 18 prima takođe bez zakazivanja.

Ukoliko vam je potrebna pomoć, svakog dana možete pozvati i volontere Centra "Srce" od 14 do 23 časa na broj telefona 0800-300-303 ili im se obratiti mejlom na vanja@centarsrce.org, kao i preko četa na sajtu www.centarsrce.org.

Volonteri razgovaraju s ljudima koji su usamljeni, uznemireni, povređeni, tužni, očajni, nesigurni.