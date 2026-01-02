TEŠAK UDES NA MAGISTRALI ŠABAC - LOZNICA: Poginuo radnik komunalnog preduzeća (FOTO)

U TEŠKOM udesu na magistralnom putu Loznica-Valjevo, u naselju Klupci, nadomak Loznice, poginuo je jadan radnik Komunalnog preduzeća „Naš dom“, dok je drugi povređen prevezen u bolnicu, saznajemo na licu mesta.

Foto: V. M.

Dva komunalna radnika bila su iza specijalnog kamiona u koji su ubacivali smeće koje su meštani ostavili kraj puta, kao i obično petkom. U jednom trenutku, naleteo je veliki kamion - šleper, koji je udario na „smećar“, ali i na radnike. Jedan od njih je na mestu udesa ostao mrtav. U toku je uviđaj, koji radi nadležni, dežurni tužilac.

Tragedija se dogodila na samom početku smene komunalaca. Uzrok udesa i tragedije tek treba da se ustanovi posle analize uviđaja, veštačenja, svedočenja. Na mesto udesa, pored Hitne pomoći, stigli su i vatrogasci, čija je pomoć bila potrebna zbog siline sudara.

BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac