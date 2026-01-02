TEŠAK UDES NA MAGISTRALI ŠABAC - LOZNICA: Poginuo radnik komunalnog preduzeća (FOTO)
U TEŠKOM udesu na magistralnom putu Loznica-Valjevo, u naselju Klupci, nadomak Loznice, poginuo je jadan radnik Komunalnog preduzeća „Naš dom“, dok je drugi povređen prevezen u bolnicu, saznajemo na licu mesta.
Dva komunalna radnika bila su iza specijalnog kamiona u koji su ubacivali smeće koje su meštani ostavili kraj puta, kao i obično petkom. U jednom trenutku, naleteo je veliki kamion - šleper, koji je udario na „smećar“, ali i na radnike. Jedan od njih je na mestu udesa ostao mrtav. U toku je uviđaj, koji radi nadležni, dežurni tužilac.
Tragedija se dogodila na samom početku smene komunalaca. Uzrok udesa i tragedije tek treba da se ustanovi posle analize uviđaja, veštačenja, svedočenja. Na mesto udesa, pored Hitne pomoći, stigli su i vatrogasci, čija je pomoć bila potrebna zbog siline sudara.
BONUS VIDEO: EKSPLOZIJA U SURČINU: Aktivirana ručna bomba u kući, stradao muškarac
Preporučujemo
IMA MRTVIH U TEŠKOJ NESREĆI KOD KRAGUJEVCA: Sve hitne službe na licu mesta
31. 12. 2025. u 09:25
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
KAKO JE ČKALjA DOBIO STAN: Živeo sa porodicom u garsonjeri, a onda je usledila iznenadna poseta u novogodišnjoj noći
LEGENDARNI glumac i jedan od omiljenih komičara bivše Juge, Miodrag Petrović Čkalja zabavljao je generacije gledalaca. "Paja i Jare", "Kamiondžije", "Servisna stanica", "Ljubav na seoski način", Vruć vetar", "Put oko sveta" su samo neka od ostvarenja u kojima je igrao i izazivao kod ljudi jednu od lepših emocija - smeh.
01. 01. 2026. u 12:31
Komentari (0)