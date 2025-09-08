RADNIK PAO SA VELIKE VISINE, PA UPAO U MLIN: Zadobio teške telesne povrede, vatrogasne ekipe hitno stigle u Batajnicu
TEŠKA nesreća dogodila se jutros oko 10 časova u mlinu u Batajnici kada je radnik pao sa velike visine u unutrašnjost postrojenja, a prema prvim informacijama zadobio je teške telesne povrede.
Njegove kolege, koje su bile prisutne u trenutku kada se dogodila nesreća, odmah su priskočile u pomoć i pokušale da ga izvuku. U akciju spasavanja uključili su se i vatrogasci, koji su uz specijalnu opremu uspeli da povređenog izvuku na sigurno.
Radnik je kolima Hitne pomoći prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, a za sada nema informacija o njegovom stanju. Policija i inspekcija rada obaveštene su o nesreći i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do pada.
(Telegraf)
Preporučujemo
NOVI DETALjI NESREĆE U LISABONU: Indetifikovana tela preostalih žrtava
05. 09. 2025. u 21:23
OGLASILA SE KANADSKA VLADA: Dvoje se vode kao nestali u Lisabonu
04. 09. 2025. u 22:17
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)