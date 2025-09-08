Nesreće

RADNIK PAO SA VELIKE VISINE, PA UPAO U MLIN: Zadobio teške telesne povrede, vatrogasne ekipe hitno stigle u Batajnicu

В.Н.

08. 09. 2025. u 11:59

TEŠKA nesreća dogodila se jutros oko 10 časova u mlinu u Batajnici kada je radnik pao sa velike visine u unutrašnjost postrojenja, a prema prvim informacijama zadobio je teške telesne povrede.

Foto: Shutterstock

Njegove kolege, koje su bile prisutne u trenutku kada se dogodila nesreća, odmah su priskočile u pomoć i pokušale da ga izvuku. U akciju spasavanja uključili su se i vatrogasci, koji su uz specijalnu opremu uspeli da povređenog izvuku na sigurno.

Radnik je kolima Hitne pomoći prevezen u najbližu zdravstvenu ustanovu, a za sada nema informacija o njegovom stanju. Policija i inspekcija rada obaveštene su o nesreći i utvrđuju se sve okolnosti pod kojima je došlo do pada.

(Telegraf)

