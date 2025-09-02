POVREĐEN POLICAJAC: Bio u svom automobilu van dužnosti, evo kako je došlo do nezgode

U ŠAPCU je prošle noći došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je povređen jedan muškarac.

Muškarac koji je zadobio povrede u saobraćajnoj nesreći u Šapcu, inače je policajac. U trenutku nesreće on nije bio na dužnosti.

Kako mediji nezvanično saznaju, policajac se kretao ulicom u kojoj je imao prvenstvo prolaza. Drugo lice nije ispoštovalo znak "STOP" kao ni pravilo prvenstva prolaza te je došlo do sudara dva vozila.

Prema nezvaničnim saznanjima, povređeni policajac je pretrpeo lakše telesne povede.

