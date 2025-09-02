Nesreće

SIN I ŽENA SE OTROVALI DIMOM, OTAC STRADAO: Detalji tragedije u Sremčici

В.Н.

02. 09. 2025. u 10:25

DARKO P. (55) ugušio se, dok su njegov sin V. P. (22) i supruga D. P. (55) prevezeni bez svesti na VMA jer su se nagutali dima u požaru koji je izbio u zgradi u Sremčici. Na VMA prevezena je i vlasnica stana B.G. (49) u kojem je izbio požar.

Foto: Novosti

Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio sinoć oko dva sata posle ponoći u stanu broj 12 koji ima oko 40 kvadratnih metara.

- U njemu je bila B.G. koja je navodno objasnila policajcima koji su prvi stigli da je u toku noći osetila dim u stanu u Sremčici. Prema njenim rečima, navodno su juče u toku dana bili majstori koji su radili na električnoj instalaciji, te postoji sumnja da su one uzrok požara - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.

Požar se, kako kaže naš sagovornik ubrzo širio u stanu što je izazvalo veliku količinu dima u zgradi.

- Policajci su evakuisali stanare, budili ih, ali nažalost zbog velike količine dima nisu uspeli da odu do potkrovlja u stan 16 gde je bila porodica Darka P. Kada su vatrogasci stigli oni su u potkrovlju pronašli ženu i mladića bez svesti, ali i Darka P., koji je poginuo - opisuje dramu koja se noćas dogodila naš sagovornik.

Prema njegovim rečima Hitna pomoć je odmah preuzela Darka, njegovu suprugu i sina.

- Nažalost, Darko je izgubio bitku za životom dok su njegova supruga i sin prevezeni na VMA, kao i vlasnica stana B.G. - rekao je sagovornik.

(Informer)

