SIN I ŽENA SE OTROVALI DIMOM, OTAC STRADAO: Detalji tragedije u Sremčici
DARKO P. (55) ugušio se, dok su njegov sin V. P. (22) i supruga D. P. (55) prevezeni bez svesti na VMA jer su se nagutali dima u požaru koji je izbio u zgradi u Sremčici. Na VMA prevezena je i vlasnica stana B.G. (49) u kojem je izbio požar.
Prema nezvaničnim informacijama, požar je izbio sinoć oko dva sata posle ponoći u stanu broj 12 koji ima oko 40 kvadratnih metara.
- U njemu je bila B.G. koja je navodno objasnila policajcima koji su prvi stigli da je u toku noći osetila dim u stanu u Sremčici. Prema njenim rečima, navodno su juče u toku dana bili majstori koji su radili na električnoj instalaciji, te postoji sumnja da su one uzrok požara - objašnjava izvor upoznat sa slučajem.
Požar se, kako kaže naš sagovornik ubrzo širio u stanu što je izazvalo veliku količinu dima u zgradi.
- Policajci su evakuisali stanare, budili ih, ali nažalost zbog velike količine dima nisu uspeli da odu do potkrovlja u stan 16 gde je bila porodica Darka P. Kada su vatrogasci stigli oni su u potkrovlju pronašli ženu i mladića bez svesti, ali i Darka P., koji je poginuo - opisuje dramu koja se noćas dogodila naš sagovornik.
Prema njegovim rečima Hitna pomoć je odmah preuzela Darka, njegovu suprugu i sina.
- Nažalost, Darko je izgubio bitku za životom dok su njegova supruga i sin prevezeni na VMA, kao i vlasnica stana B.G. - rekao je sagovornik.
(Informer)
