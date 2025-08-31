"BOG DA TE PRIMI U CARSTVO NEBESKO" Porodica i prijatelji se opraštaju od Jovana (19) iz okoline Bogatića kojeg je udarila struja
JOVAN Simeunović (19) iz okoline Bogatića preminuo je nakon što ga je, kako se sumnja, udarila struja dok je čistio farmu svinja, a društvene mreže prepune su potresnih poruka kojima su se prijatelji opraštali od njega na društvenim mrežama.
Nezapamćena tragedija dogodila se 29. avgusta u popodnevnim časovima na porodičnom imanju u Glogovcu kod Bogatića. Sumnja se da je poginuli tinejdžer čistio obor sa svinjama i da je najverovatnije voda došla u kontakt sa električnim instalacijama. Od strujnog udara Jovan se srušio, a lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt.
Dečače naš dobri
- "Tetkino, neka te anđeli čuvaju...",
"Počivaj u miru drago dete. Porodici želim iskreno saučešće u ovim teškim trenucima"
"Bog da te primi u carstvo nebesko"
"Kakva tragedija, ovo nije smelo da se desi"
"Lepi naš Jovane, neka ti Bog osvetli puteve do raja"
"Velika tuga i bol se dogodila"
"Saučešće najrođenijima, a tebi sine laka zemlja i neka te anđeli čuvaju"
"Lepi dečko, neka te anđeli čuvaju na nekom boljem mestu"
"Bože dragi, šta je ovo? Ne mogu da verujem da te više nema"
" Dečače naš dobri, putuj spokojno"
- Lepi, dragi naš dečko. Neka ti je večna slava i neka te anđeli čuvaju. Tvojim roditeljima iskreno saučešće. Mislila sam da lepota i mladost nema pravo na umiranje, sada vidim da i Bog sebi bira mlade, dobre i lepe mlade ljude pred kojima je budućnost. Gubitak za tvoje roditelje je ogroman, nenadoknadiv, a bol i tuga večni - samo su neki od mnogobrojnih poruka koje mogu da se pročitaju na društvenim mrežama.
(Blic)
Preporučujemo
TEŠKA NESREĆA KOD OBRENOVCA: Sudarili se kombi i kamion - Šestoro povređenih
30. 08. 2025. u 16:58
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)