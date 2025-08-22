Nesreće

VATROGASCI IZVLAČE ČOVEKA IZ VOZILA: Teška saobraćajna nezgoda u Beogradu

Dimitrije Krsmanović

22. 08. 2025. u 22:33

TEŠKA saobraćajna nezgoda desila se večeras na tangenti Pančevački put-Ovča-Zemun u smeru ka Pančevačkom mostu.

Foto: Profimedia

Veliki broj ljudi se okupio i vade čoveka iz uništenih kola.

Njegovo stanje zasad nije poznato, kao ni šta je uzrok nesreće.

Na mestu nesreće su policija i vatrogasci.

Bankina je pala preko brze i srednje trake, te se vozačima savetuje oprezna vožnja.

(Espreso)

