Nesreće

U POŽARU NASTRADAO MUŠKARAC: Vatrena stihija odnela život u okolini Lebana

Игор Митић
Igor Mitić

21. 08. 2025. u 12:50

Stariji muškarac nastradao je juče u požaru kada je vatrena stihija zahvatila nisko rastinje u ataru sela Goli Rid, na području Lebana.

foto. I.Mitić

Prema nezvaničnim informacijama, čovek koji je izgubio život bio je čuvar u solarnoj elektrani koja je takođe zahvaćena vatrom.

Na gašenju vatrene stihije, koja se proširila i na Novo Selo, bio je angažovan veliki broj vatrogasaca.

Oni su uspeli da lokalizuju i ugase požar u večernjim satima, ali su još uvek na oprezu i u režimu pripravnosti za slučaj da se vatra ponovo razbukta.

