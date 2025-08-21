U POŽARU NASTRADAO MUŠKARAC: Vatrena stihija odnela život u okolini Lebana
Stariji muškarac nastradao je juče u požaru kada je vatrena stihija zahvatila nisko rastinje u ataru sela Goli Rid, na području Lebana.
Prema nezvaničnim informacijama, čovek koji je izgubio život bio je čuvar u solarnoj elektrani koja je takođe zahvaćena vatrom.
Na gašenju vatrene stihije, koja se proširila i na Novo Selo, bio je angažovan veliki broj vatrogasaca.
Oni su uspeli da lokalizuju i ugase požar u večernjim satima, ali su još uvek na oprezu i u režimu pripravnosti za slučaj da se vatra ponovo razbukta.
