JEZIV PRIZOR U POŽAREVCU: Zatečeno telo žene u rovu na gradilištu

TELO je otkriveno u rovu koji se nalazi na delu puta gde se trenutno izvode radovi na izgradnji toplifikacione mreže u Požarevcu.

U večernjim časovima 18. avgusta, u Ulici Đure Đakovića u Požarevcu, u neposrednoj blizini tržnog centra, pronađeno je telo ženske osobe.

Tužilaštvo u Požarevcu potvrdilo je da je telo otkriveno u rovu koji se nalazi na delu puta gde se trenutno izvode radovi na izgradnji toplifikacione mreže.

Policijska uprava u Požarevcu odmah je obavestila dežurnog javnog tužioca, koji je izašao na lice mesta. Izvršen je uviđaj, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

- Sve nadležne službe su uključene u istragu. Očekujemo rezultate obdukcije koji će rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do smrti - saopšteno je iz tužilaštva.

O događaju su obaveštene i nadležne inspekcijske službe, koje će preduzeti mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.

Za sada identitet preminule žene nije zvanično potvrđen, niti su poznati detalji koji bi ukazali na eventualnu povezanost smrti sa radovima na terenu. Istražne radnje su u toku.

