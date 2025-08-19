JEZIV PRIZOR U POŽAREVCU: Zatečeno telo žene u rovu na gradilištu
TELO je otkriveno u rovu koji se nalazi na delu puta gde se trenutno izvode radovi na izgradnji toplifikacione mreže u Požarevcu.
U večernjim časovima 18. avgusta, u Ulici Đure Đakovića u Požarevcu, u neposrednoj blizini tržnog centra, pronađeno je telo ženske osobe.
Tužilaštvo u Požarevcu potvrdilo je da je telo otkriveno u rovu koji se nalazi na delu puta gde se trenutno izvode radovi na izgradnji toplifikacione mreže.
Policijska uprava u Požarevcu odmah je obavestila dežurnog javnog tužioca, koji je izašao na lice mesta. Izvršen je uviđaj, a naložena je obdukcija kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.
- Sve nadležne službe su uključene u istragu. Očekujemo rezultate obdukcije koji će rasvetliti okolnosti pod kojima je došlo do smrti - saopšteno je iz tužilaštva.
O događaju su obaveštene i nadležne inspekcijske službe, koje će preduzeti mere u skladu sa svojim ovlašćenjima.
Za sada identitet preminule žene nije zvanično potvrđen, niti su poznati detalji koji bi ukazali na eventualnu povezanost smrti sa radovima na terenu. Istražne radnje su u toku.
(Kurir)
BONUS VIDEO-
Preporučujemo
NEMA SLOBODE ZA DIDIJA: Sud odlučio, ostaje u pritvoru do 3. oktobra
05. 08. 2025. u 07:05
PRIČA KAO IZ HOROR FILMA: Majka dvogodišnju ćerku spakovala u kofer
03. 08. 2025. u 18:30
IZGUBIO ŽIVOT ZBOG KOSE: Turista preminuo dan nakon redovne procedure
31. 07. 2025. u 22:50
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)