VATROGASCI NE STAJU : U Šumadiji aktivno desetak požara
U Šumadiji je trenutno aktivno preko 10 požara, a najteža situacija je na teritoriji Kragujevca, opština Rača, Lapova i Aranđelovca. Gore većinom nisko rastinje i trava.
Svi kapaciteti Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu su angažovani na gašenju požara, a kragujevački vatrogasci su na izuzetno visokim temperaturama, u opremi gde telesna temperatura dostiže i 50 stepeni, na terenu gotovo dva meseca.
Vatrogasci apeluju na građane da vode računa kada rukuju svim potencijalnim izvorima plamena, jer je na pr. u Aranđelovcu, na izuzetno nepristupačnom terenu, vatra zbog neugašenih sveća buknula sa groblj, kao i da počnu gašenje požara u početnoj fazi, čim ga primete.
U ovom požarima za sada nisu ugroženi ljudski životi i objekti.
