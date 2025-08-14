VATROGASCI NE STAJU : U Šumadiji aktivno desetak požara

U Šumadiji je trenutno aktivno preko 10 požara, a najteža situacija je na teritoriji Kragujevca, opština Rača, Lapova i Aranđelovca. Gore većinom nisko rastinje i trava.

Foto : SO Aranđelovac

Svi kapaciteti Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu su angažovani na gašenju požara, a kragujevački vatrogasci su na izuzetno visokim temperaturama, u opremi gde telesna temperatura dostiže i 50 stepeni, na terenu gotovo dva meseca.

Vatrogasci apeluju na građane da vode računa kada rukuju svim potencijalnim izvorima plamena, jer je na pr. u Aranđelovcu, na izuzetno nepristupačnom terenu, vatra zbog neugašenih sveća buknula sa groblj, kao i da počnu gašenje požara u početnoj fazi, čim ga primete.

U ovom požarima za sada nisu ugroženi ljudski životi i objekti.