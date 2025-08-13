DOŠAO NA RASPUST, UTOPIO SE U BAZENU: Bolu selu Trešnjevica gde je nastradao tinejdžer koji je boravio kod bake i deke

U SELU Trešnjevica, kod Paraćina, u ponedeljak uveče je u montažnom bazenu tragično nastradao dvanaestogodišnji dečak, koji sa roditeljima živi u Nemačkoj, a u rodno selo je došao kod babe i dede da provede letnji raspust.

Foto Ilustracija/Shutterstock

Dečak je otišao u komšijsko dvorište, gde je montiran veliki bazen, dubok oko dva metra, i prema nezvaničnim informacijama, njemu je najverovatnije pozlilo dok je bio u vodi, nakon čega se utopio.

U Višem javnom tužilaštvu u Jagodini "Novostima" je potvrđeno da se tragedija dogodila u bazenu u komšiluku domaćinstva gde je dečak boravio. Tužilaštvo je naredilo da se uradi obdukcija koja je pokazala da je uzrok smrti utopljenje.

- Dete je imalo i određenih zdravstvenih problema, a sudeći prema rezultatu obdukcije, nema mesta za dalje policijsko postupanje - kaže sagovornik "Novosti" upoznat sa tragedijom.

Meštani ovog paraćinskog sela, u kom veliki broj porodica živi i radi u inostranstvu, šokirani su nesrećom koja ih je zadesila. U neverici kažu da se ovako nešto nikad nije dogodilo. Pričaju da su se zbog velikih vrućina deca kod tog bazena često igrala i u njemu tražila osveženje.

- Roditelji ovog dečaka žive u Berlinu. Niko na bazenu nije odmah primetio da je dete nestalo ispod površine vode, a kad su videli i pozvali odrasle da ga izvuku, već je bilo kasno. Odmah je pozvana Služba hitne medicinske pomoći, ali dečaku nije bilo spasa i pored toga što su ga reanimirali. Prevezli su ga u Paraćin i kako sam čuo, Hitna pomoć je posle zvala policiju, pa je rađena i obdukcija. To je velika tuga i žalost, jer šta gore od ovog roditelju može da se desi! Čuo sam da je dete imalo epileptični napad i moguće je da se u vodi onesvestilo - kaže meštanin tog sela, potresen tragedijom.

Do stravične tragedije došlo je u ponedeljak oko 18.30, a odmah su nakon toga obavešteni i dečakovi roditelji koji su u tom trenutku bili u inostranstvu.

TRAGEDIJA Selo Trešnjevica, Foto Z. R.

Deca pokušala da mu pomognu

U TRENUTKU nesreće, na bazenu se odvijala prava drama. Deca su dozivala upomoć i pokušavala su da dečaku drže glavu iznad površine vode pre nego što su odrasli dotrčali i izvukli ga napolje. Pokušavali su i da mu pomognu, da ga ožive, ali nisu uspeli. Kad je došla Služba hitne medicinske pomoći, dežurna lekarka je mogla samo da konstatuje dečakovu smrt.