FUDBALER KOJI JE NASTRADAO OD UDARA GROMA BIĆE SAHRANJEN U PEPELJEVCU: Utorak dan žalosti u Lajkovcu
NA teritoriji opštine Lajkovac, utorak, 12. avgust, proglašen je za dan žalosti, povodom smrti fudbalera Dragiše Savkovića (38) iz Pepeljevca, koji je podlegao povredama nastalim kada ga je udario grom na utakmici u Klupcima kod Loznice. Savković će biti sahranjen u utorak u 13 časova, a opelo će biti obavljeno u porodičnom domu u Pepeljevcu kod Lajkovca.
Dan žalosti biće obeležen na području Lajkovca spuštanjem zastava na pola koplja na svim javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač opština. U petak, 15. avgusta, u sali bioskopa u Lajkovcu biće održana komemoracija povodom smrti Savkovića.
Dragiša je bio u komi i priključen na respirator, nedelju dana lekari Urgentnog centra u Beogradu sve su činili da mu spasu život. Na žalost, povrede od udara groma bile su smrtonosne, preminuo je u subotu pre podne.
- Savković bio poznat po svojoj borbenosti na terenu i velikom poštovanju koje je uživao među saigračima i protivnicima, njegova smrt duboko je pogodila fudbalsku zajednicu – stoji u odluci o proglašenju dana žalosti koju je doneo predsednik Opštine Andrija Živković.
Komemoracija
U petak, 15. avgusta, u sali bioskopa u Lajkovcu biće održana komemoracija povodom smrti Savkovića. Sa porodicom je živeo u Beogradu, a svakog vikenda je redovno dolazio u zavičaj i svoj rodni Pepeljevac. Bio je aktivan u sportskom životu Lajkovca i regiona. Fudbalom se bavio od rane mladosti, najpre u FK Pepeljevac, potom lajkovačkom Zadrugaru, Strmovu, te Turbini iz Vreoca, a na polusezoni prešao je u Cer Petkovicu.
