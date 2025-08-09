ZAUZDANA VATRENA STIHIJA U BEOČINU: Vatrogasci ugasili požar u dvorištu
U BEOČINU u popodnevnim satima danas je u jednom dvorištu izbio požar koji je zahvatio garažu, a dalje širenje vatre sprečile su vatrogasne ekipe koje su izašle na lice mesta, saznaje Tanjug.
Požar, koji je prijavljen u 17.45, uspešno je ugašen, a povređenih nije bilo.
Uzrok požara će biti poznat kada nadležne službe obave uviđaj.
