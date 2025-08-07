Nesreće

AUTO SLETEO S PUTA: Teška nesreća kod Despotovca

В.Н.

07. 08. 2025. u 09:30

JEDNA osoba je nastradala u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros u mestu Plažane u Despotovcu.

АУТО СЛЕТЕО С ПУТА: Тешка несрећа код Деспотовца

Z. Grumić

Vozilo je sletelo sa puta, a dojava je stigla 7.40 časova ujutru. Na terenu su bili pripadnici policije i vatrogasci.

Telo stradalog pripadnici Vatrogasno spasilačke jedinice Despotovac ubrzo su izvadili iz slupanog auta.

Uviđaj će utvrditi detalje nesreće.

(Telegraf)

