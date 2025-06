"PRETPOSTAVLJAM DA JE ZATO SKINULA POJAS" Oglasio se vlasnik agencije u kojoj je stradala devojka, Tijana mahala prijateljima na plaži

NOVOSAĐANKA Tijana R. (19), koja je poginula 28. maja u zastrašujućoj nesreći u Budvi, tokom parasejlinga, bila je potpuno bezbedna u sedištu koje je sajlama vezano za padobran, koji vuče gliser.

Ovo tvrdi Budvanin Mirko Krdžić, vlasnik agencije za vodene sportove i ističe da je istraga u toku i da će obdukcija, kao i tehnički pregledi glisera, padobrana i kompletne opreme pokazati da li je eventualno bilo njihovih propusta ili je devojka otkopčala pojaseve u trenutku panike.

- Žao mi je zbog smrti mlade devojke. Nadam se da ću videti njene roditelje da im izjavim saučešće. Svi smo u šoku posle nesreće koja se dogodila. Pilot, koji je vozio gliser, bio je nem posle pada devojke, nije bio u stanju da progovori. Ja sam otišao na mesto nesreće čim su mi javili. Radim ovaj posao 20 godina, a to je više od 1.000 letova i sve je bilo u redu – rekao je Mirko Krdžić u telefonskom razgovoru i naveo da ne može da iznosi detalje iz istrage.

– Posle tragedije sam bio u policiji do 23 sata, dok sam današnje jutro proveo u Lučkoj kapetaniji Budve gde sam dao izjave. Istraga je u toku i proverava se, pre svega, ko je dao snimak i kako je on procureo u javnost. U toku su tehnički pregledi celokupne opreme, a čekaju se i rezultati obdukcije – objasnio je sagovornik i osvrnuo se na bezbednost tursita koji se odluče na let padobranom iznad mora.

– Devojka je bila raspoložena i vesela pre leta. Nije bila ni pijana niti drogirana. Nije pokazivala strah od letenja niti visine. Ona je na početku leta mahala prijateljima koji su bili na plaži, kao i oni njoj. Napravljen je krug pored plaže i sve je bilo u redu. Ne znamo šta se dogodilo i zbog čega je otkopčala sigurnosne pojaseve i iskočila. Pretpostavljam da to nije uradila svesno, već u trenutku nekontrolisanog straha, koji se iznenada pojavio... – navodi sagovornik, koji je još uvek potresen događajem.

Iako je bilo informacija da su sajle navodno pukle, ispostavilo se da je to netačno jer se na snimku vidi da se Devojka sama odvezala i iskočila iz korpe. Budvanin objašnjava čime su sve osigurani padobran i korpa.

– Iz sistema je nemoguće ispasti ukoliko to ne želite. Ako ste u korpi, koja je sajlama zakačena za padobran možete samo svojevoljno da ispadnete i to ako otkopčate pojaseve kojima ste vezani. Nesreće na parasejlingu se mogu dogoditi, ali su svedene na minimum. Sajle se proveravaju svakodnevno. Na samom padobranu ima 20 kanapa tako da ne mogu svi da puknu. Svaki padobran ima 16 komora, što opet govori da ne mogu sve da puknu odjednom - objašnjava Budvanin.

Devojka je letela iznad mora u Budvi u korpi vezanoj za padobran koji vuče gliser. Na snimku vidi se da se drži sa obe ruke za konopce padobrana, na visini od oko 50 metara.

U jednom trenutku iz nerazjašnjenih okolnosti ona skida prsluk i odvezuje sigurnosni pojas posle čega je naglavačke pala u more.

Policija i veštaci utvrđuju okolnosti pod kojim je stradala devojka iz Novog Sada. Kako se saznaje, Mirko Krdžić za sada nije osumnjičen za nesreću.

Slučaj vodi Osnovno državno tužilaštvo u Kotoru, koje će na osnovu izveštaja veštaka pomorsko-saobraćajne i mašinske struke da se izjasni da li je neko odgovoran za tragediju ili je reč o nesrećnom slučaju.

