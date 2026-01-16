Hapšenja i istraga

IZNUĐIVAO NOVAC: Policija uhapsila četrdesetjednogodišnjeg Kraljevčanina

Goran Ćirović

16. 01. 2026. u 15:30

PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu uhapsili su V.N.(41) iz ovog grada zbog sumnje da je počinio krivično delo iznuda u pokušaju.

G.Šljivić

Sumnja se da je on u prethodnom periodu, od pedesetpetogodišnjeg Kraljevčanina, u više navrata, uz upotrebu sile, a u jednom slučaju i uz pretnju nožem, pokušao da iznudi veću sumu novca.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu.

