ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, zaposlenima pretio pištoljem, pa pobegao
U PREPODNEVNIM satima, oko 11 časova, došlo je do dramatične oružane pljačke u jednoj poznatoj kladionici u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.
Naime, kako saznajemo, naoružani čovek sa pištoljem, upao je u zgradu i pretio zaposlenima. U incidentu nije bilo povređenih.
Nakon svađe, pljačkaš je pobegao u nepoznatom pravcu.
