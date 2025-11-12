ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, zaposlenima pretio pištoljem, pa pobegao

U PREPODNEVNIM satima, oko 11 časova, došlo je do dramatične oružane pljačke u jednoj poznatoj kladionici u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

D.N.

Naime, kako saznajemo, naoružani čovek sa pištoljem, upao je u zgradu i pretio zaposlenima. U incidentu nije bilo povređenih.

Nakon svađe, pljačkaš je pobegao u nepoznatom pravcu.