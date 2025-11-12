Hapšenja i istraga

ORUŽANA PLJAČKA NA NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, zaposlenima pretio pištoljem, pa pobegao

12. 11. 2025. u 14:07

U PREPODNEVNIM satima, oko 11 časova, došlo je do dramatične oružane pljačke u jednoj poznatoj kladionici u Ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Naime, kako saznajemo, naoružani čovek sa pištoljem, upao je u zgradu i pretio zaposlenima. U incidentu nije bilo povređenih. 

Nakon svađe, pljačkaš je pobegao u nepoznatom pravcu.

MALOLETNIKU POLOMLJEN NOS, UHAPŠENA ČETVORICA: Tužilaštvo istražuje tuču mladića ispred kluba u Smederevu
MALOLETNIK (17) koji je povređen u tuči u noći između 1. i 2. novembra ispred noćnog kluba u Smederevu ima teške povrede - prelom nosa sa dislokacijom. Policija je zbog ove tuče juče privela četvoricu mladića, i oni će danas tokom prepodneva, sa krivičnom prijavom, biti privedeni Osnovnom javnom tužiocu koji će pokrenuti istragu.

12. 11. 2025. u 12:35

