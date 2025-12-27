PREŽIVELA ŽENA (67) KOJU JE IZBO MUŠKARAC PRED DETETOM NA NOVOM BEOGRADU: Policija intezivno traga za počiniocem, u toku ackija "Vihor"
ŽENA (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke trenutno nije životno ugrožena. Ubodne rane je zadobila, između ostalog, u glavu i u butnu kost. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks.
Izbodena žena se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.
Podsetimo, napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.
Napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.
Podsetimo, izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.
Policija aktivno traga za napadačem, u toku je akcija "Vihor".
Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.
(Blic)
