PREŽIVELA ŽENA (67) KOJU JE IZBO MUŠKARAC PRED DETETOM NA NOVOM BEOGRADU: Policija intezivno traga za počiniocem, u toku ackija "Vihor"

27. 12. 2025. u 20:08

ŽENA (67) izbodena u zgradi na Novom Beogradu prilikom pljačke trenutno nije životno ugrožena. Ubodne rane je zadobila, između ostalog, u glavu i u butnu kost. Takođe, konstatovan joj je pneumotoraks.

Izbodena žena se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi i lekari prate njeno stanje.

Podsetimo, napad na ženu se dogodio danas oko 13 sati na Novom Beogradu u stambenoj zgradi u kojoj ona živi na Novom Beogradu i to pred njenim unukom.

Napadač je žrtvi zadao nekoliko uboda nožem, nakon čega je pokrao i pobegao u nepoznatom pravcu.

Podsetimo, izbodena žena je kolima Hitne pomoći prebačena u Urgentni centar na odeljenje reanimacije.

Policija aktivno traga za napadačem, u toku je akcija "Vihor".

Mole se građani koji imaju bilo kakve informacije o navedenoj osobi da jave Policijskoj upravi za grad Beograd na brojeve telefona 011/279-75-42 ili na 192.

