UZELI PRSTEN SA BRILIJANTOM, AJFONE, LAPTOPOVE, NOVAC: Optuženi bivši policajac i saradnik

Optužnica Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu protiv penzionisanog policijskog službenika Todora D. i Davida T. potvrđena je odlukom Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg suda u Beogradu.

D.N.

Todoru D. se optužnicom na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja, a Davidu T. isto krivično delo izvršeno pomaganjem, kao i krivično delo prikrivanje.

Postoji opravdana sumnja da je Todor D. u periodu od 24. marta 2022. godine do 28. aprila 2022. godine iskorišćavanjem svog službenog položaja i prekoračenjem granica svog službenog ovlašćenja pribavio sebi protivpravnu imovinsku korist od 3.337.859 dinara u čemu mu je pomogao David T.

Todor D. je, kako se sumnja, po prethodnom dogovoru sa Davidom T, suprotno Zakonu o policiji, 20. aprila 2022. godine oko 22 časa telefonskim putem pozvao oštećenu da dođe u službene prostorije policijske stanice na Čukarici, pa joj je, iako za to nije imao zakonskog osnova, lažno predočio da je protiv nje podneta krivična prijava od strane državljanina Švajcarske, koji joj je u prethodnom periodu poklanjao vredne stvari i novac.

Tom prilikom Todor D. je Davida T. lažno predstavio kao policijskog inspektora, pa je koristeći službene prostorije van radnog vremena oštećenoj naložio da vrati poklone – 4 lap topa marke “Apple Mac Book”, u vrednosti od preko 1.3 miliona dinara, 4 mobilna aparata marke “iPhone 13 Pro Max” u vrednosti od preko 644 hiljade dinara, bicikl sa električnim motorom marke “Scott” u vrednosti od preko 610 hiljada dinara, novac u iznosu od 2.500 evra, kao i prsten sa brilijantima, vrednosti 590.000 dinara.

Oštećena je postupila po nalogu Todora D, pa je njemu i Davidu T. 21. aprila u jednom ugostiteljskom objektu predala zahtevane predmete i novac i na taj način su ih Todor D. i David T. od nje nezakonito oduzeli.

Na taj način Todor D. je postupio suprotno Zakonu o policiji, pribavivši sebi protivpravnu imovinsku korist u vrednosti oduzetih predmeta i novca, od 3.227.859,22 dinara i 2.500 evra.

Takođe, postoji opravdana sumnja da je David T. od 20. aprila do 26. maja 2025. godine, pribavio i proturio stvar za koju je znao da je pribavljena krivičnim delom – pomenuti prsten sa brilijantima, koji je prethodno pribavio od Todora D. On je 26. maja 2025. godine zaključio Ugovor o zalozi zlatnog materijala sa jednom zalagaonicom, te je na ime zaloge za prsten primio iznos od 312 evra.