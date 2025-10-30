STRAVIČAN PRIZOR U DOBANOVCIMA: Radnici bagerom iskopali ljudsku lobanju

NA GRADILIŠTU u Dobanovcima radovi su juče obustavljeni jer je bagerista iz zemlje izvukao ljudsku lobanju.

Foto Shutterstock

Radnici su juče radili na kopanju hidranta, gde je u rad bio uključen i bager.

Naime, bagerista je, dok je radio na gradilištu u Dobanovcima, uvideo da je kopajući pronašao nešto u zemlji. Kada je bolje pogledao, shvatio je da je u pitanju - ljudska lobanja. Drugih ostataka tela nije bilo.

Istog momenta prekinuo je sa radom i pozvana je policija, koja je izašla na lice mesta.

Po nalogu tužilaštva ona je prevezena na Institut za sudsku medicinu gde će se utvrditi više podataka.

Podsetimo, identičan slučaj dogodio se pre samo mesec dana, kada je bager takođe iskopao posmrtne ostatke u Sopotu.

Dok je bager kopao kanal u zemlji kroz koju je trebalo da budu sprovedeni kablovi, kašika bagera zahvatila je ljudske kosti.

Radnici su zatečeni prizor odmah prijavili nadređenima i vlasnicima zemljišta koji su odmah pozvali nadležne institucije i prijavili šta se dogodilo, a radovi su odmah obustavljeni.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a pronađene kosti su pažljivo spakovane i prevezene na Institut za sudsku medicinu gde će biti urađena detaljna analiza kako bi se utvrdilo njihovo poreklo i starost.

(Blic)

BONUS VIDEO:

MESTO NESREĆE KOD NOVOG SADA: Kombi sa mladim džudistima sleteo sa puta