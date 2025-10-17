NAJPRE SE ČULA SNAŽNA DETONACIJA: Vlasnik automobila koji je izgoreo u eksploziji od ranije poznat policiji

NEMANjA M. (28) vlasnik automobila "fiat punto" koji je jutros ekplodirao u Ulici Milice Janković na Karaburmi, poznat je policiji i ranije je bio hapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo teška krađa, prenose mediji.

Foto: M. Anđela/Profimedia/Ilustracija

Policiju je pozvao njegov otac koji je izjavio da je tokom noći čuo snažnu detonaciju, a zatim video vatru koja je zahvatila automobil njegovog sina. Policija intenzivno traga za počiniocima, dok će biti obavljen i razgovor sa Nemanjom M. kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

Podsećamo, eksplozija se dogodila oko 4 sata ujutru, a prema rečima svedoka, najpre se čula snažna detonacija nalik bombi. Ubrzo nakon toga vatrogasci su stigli na lice mesta i požar je ugašen, pa se nije proširio na okolna vozila i objekte.

Prema nezvaničnim informacijama, kamere video-nadzora zabeležile su dve osobe koje su prišle automobilu i postavile nepoznati predmet ispod njega, nakon čega je došlo do eksplozije i požara.

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a u toku je detaljna istraga koja bi trebalo da utvrdi motiv napada, kao i da li je eksplozija bila usmerena upravo na Nemanju M.

(Telegraf)

