PONOVO PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SOTIROVSKI: VJT u Nišu nakon dopune istrage podnelo optužni akt protiv bivše gradonačelnice Niša

VIŠE javno tužilaštvo u Nišu je, nakon dopune istrage, ponovo podiglo optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša D. S, osumnjičene za zloupotrebe.

Na sajtu tog tužilaštva je objavljeno da je D. S. optužena za krivično delo zloupotreba službenog poližaja, a drugooptuženi Z. S. za krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomoganju.

Sud je pre desetak dana naložio tužilaštvu da u roku od tri dana donese naredbu o dopuni istrage, radi boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja.

Sumnja se da su oni izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja tako što je D. S. od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine, suprotno zakonu, angažovala PR "Vodomonteri" iz Lalinca i PD "Sim puk gradnja" Malošište za izvođenje različitih građevinskih radova, uglavnom izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša, primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i drugih propisa po ovom Zakonu, a ne primenjujući Zakon o javnim nabavkama.

Kako je ranije saopštio MUP, u navedenim situacijama se nije radilo o vanrednim situacijama, već o investicionom održavanju, zatim proširenju vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnji nove kanalizacione mreže upotrebljenih voda i izgradnji potporne konstrukcije.

Uhapšeni su angažovani po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predračunima koje je izradilo JKP "Naisus" Niš.

Na taj način uhapšenima je pribavljena protivpravna imovinska korist od 460.322.637,17 dinara, a na štetu Grada Niša.

