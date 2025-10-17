PONOVO PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV SOTIROVSKI: VJT u Nišu nakon dopune istrage podnelo optužni akt protiv bivše gradonačelnice Niša
VIŠE javno tužilaštvo u Nišu je, nakon dopune istrage, ponovo podiglo optužnicu protiv bivše gradonačelnice Niša D. S, osumnjičene za zloupotrebe.
Na sajtu tog tužilaštva je objavljeno da je D. S. optužena za krivično delo zloupotreba službenog poližaja, a drugooptuženi Z. S. za krivično delo zloupotreba službenog položaja u pomoganju.
Sud je pre desetak dana naložio tužilaštvu da u roku od tri dana donese naredbu o dopuni istrage, radi boljeg razjašnjenja činjeničnog stanja.
Sumnja se da su oni izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja tako što je D. S. od 16. marta 2022. godine do 9. jula 2024. godine, suprotno zakonu, angažovala PR "Vodomonteri" iz Lalinca i PD "Sim puk gradnja" Malošište za izvođenje različitih građevinskih radova, uglavnom izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže na teritoriji Niša, primenjujući odredbe Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama i drugih propisa po ovom Zakonu, a ne primenjujući Zakon o javnim nabavkama.
Kako je ranije saopštio MUP, u navedenim situacijama se nije radilo o vanrednim situacijama, već o investicionom održavanju, zatim proširenju vodovodne i kanalizacione mreže, izgradnji nove kanalizacione mreže upotrebljenih voda i izgradnji potporne konstrukcije.
Uhapšeni su angažovani po ponudama koje su dali i koje su znatno veće u odnosu na tržišne vrednosti prethodno date u predračunima koje je izradilo JKP "Naisus" Niš.
Na taj način uhapšenima je pribavljena protivpravna imovinska korist od 460.322.637,17 dinara, a na štetu Grada Niša.
Tanjug
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
HILjADE GRAĐANA NIŠA NA SKUPU: Podržali svoje sugrađane sa KiM
11. 10. 2025. u 18:53
OSNIVA SE FAKULTET SRPSKIH STUDIJA: U nastavi i ruski jezik
09. 10. 2025. u 16:58
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)