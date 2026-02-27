NAJVIŠE ŽALI ZA 100 LITARA RAKIJE STARE POLA VEKA: Plamen progutao gotovo celo domaćinstvo Milinkovića u Gornjoj Bukovici

VATRENA stihija progutala je bezmalo sve u domaćinstvu Zorana Milinkovića iz Valjeva, u obližnjem selu Gornja Bukovica - u dva objekta izgoreli su radionica, kombajn, traktor, priključne poljoprivredne mašine, oprema za proizvodnju peleta, tri tone gotovog i piljevina dovoljna za izradu još pet tona ovog ogreva, velika količina dasaka i drvene građe, porodični predmeti...

foto d. davidović

Milinković, međutim, veli, da mu je, od sve muke, najžalije što je u požaru uništeno 100 litara vrhunske rakije, stare više od 50 godina!

Plamen se, kaže, veoma brzo razbuktao i bio ogroman, pa objektima praktično nije moglo ni da se priđe. Vatrogasci, koji su stigli iz Valjeva, požar su zaustavili u središnjem delu kompleksa, te se nije proširio na stambene objekte u neposrednoj blizini.

- Rođak me pozvao u cik zore, rekavši da se zapalio kombajn i da se vatra već razbuktala, da ništa ne može da se spase - kaže Zoran Milinković. - Kada sam stigao, sve je već bilo izgorelo. Rođak je uspeo da iz zgrade izveze dva traktora, tako da je to jedino što je sačuvano da ne izgori. Najviše mi je žao što je izgorelo 100 litara rakije prepečenice, koja je odležala više od pola veka, jer je ona, uz veliku cenu na tržištu, imala veliki značaj za moju porodicu.

Policija je obavila uviđaj, koji će, očekuje Milinković, inače proizvođač rakije za koju je osvojio brojne nagrade, pokazati šta je uzrok požara i da li, eventualno, ima odgovornih.

Sumnje I DOK je istraga ovog požara u toku, sumnje izaziva neobičan događaj u selu, noć ranije, kad su nepoznate osobe skidale metalne kapije sa dvorišnih ograda i premeštale ih, što je uznemirilo žitelje Gornje Bukovice.

- Šteta je ogromna, samo kombajn vredi više od 15.000 evra - kaže Milinković. - Kad se dodaju objekat, oprema, mašine, alati, šteta će dostići nekoliko desetina hiljada evra. Gotovo je neverovatno da je požar slučajan, jer na kombajnu nije bilo akumulatora, goriva, ni električnih kablova u blizini. Međutim, nisam ni sa kim u sukobu, nikome ništa ne dugujem, pa ne vidim razlog zašto bi neko, eventualno, podmetnuo požar.