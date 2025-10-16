Hapšenja i istraga

IZ KUĆE U VAJSKOJ ODNEO ZLATAN NAKIT: Krivična prijava Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke osumnjičenom za tešku krađu

Ljiljana Preradović

16. 10. 2025. u 12:57

POLICIJA u Baču rasvetlila je krivično delo teška krađa i uhapsila osumnjičenog Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke.

ИЗ КУЋЕ У ВАЈСКОЈ ОДНЕО ЗЛАТАН НАКИТ: Кривична пријава Ђ.А. (38) из околине Бачке Паланке осумњиченом за тешку крађу

D.N.

On se sumnjiči da je iz jedne kuće u Vajskoj, ukrao veću količinu zlatnog nakita.

Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.

