IZ KUĆE U VAJSKOJ ODNEO ZLATAN NAKIT: Krivična prijava Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke osumnjičenom za tešku krađu

POLICIJA u Baču rasvetlila je krivično delo teška krađa i uhapsila osumnjičenog Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke.

D.N.

On se sumnjiči da je iz jedne kuće u Vajskoj, ukrao veću količinu zlatnog nakita.

Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.

Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.