IZ KUĆE U VAJSKOJ ODNEO ZLATAN NAKIT: Krivična prijava Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke osumnjičenom za tešku krađu
POLICIJA u Baču rasvetlila je krivično delo teška krađa i uhapsila osumnjičenog Đ.A. (38) iz okoline Bačke Palanke.
On se sumnjiči da je iz jedne kuće u Vajskoj, ukrao veću količinu zlatnog nakita.
Sutradan, posle prijave, policija je identifikovala i uhapsila osumnjičenog i kod njega pronašla veći deo ukradenog zlata koje je vraćeno vlasniku.
Po nalogu osnovnog javnog tužioca, protiv Đ. A. je podneta krivična prijava, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teška krađa.
"TO LICE, TE USNE..." Tramp ponovo izazvao pažnju komentarom o svojoj portparolki Karolin Levit (28)
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ponovo je dospeo u žižu javnosti zbog neobičnog komentara o izgledu portparolke Bele kuće Karolin Levit.
14. 10. 2025. u 14:48
"PLjESKALA RUKAMA I SLAVILA UBISTVO" Lavrov: Svi se sećamo kako je smrt Gadafija oduševila Hilari Klinton
RUSKI ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da pamti kako je bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton pljeskala rukama i slavila ubistvo libijskog lidera Moamera Gadafija 2011. godine i aludirao da bivši sirijski predsednik Bašar el Asad trenutno živi u Moskvi, jer su njemu i njegovoj porodici prećeni sličnim fizičkim uništenjem u Siriji.
14. 10. 2025. u 13:06
UŠAO U RAKU POSLE SPUŠTANjA KOVČEGA: Sin se oprostio od Halida Bešlića (FOTO)
OPROŠTAJ u Sarajevu od legende narodne muzike, pevača Halida Bešlića.
13. 10. 2025. u 15:50
Komentari (0)