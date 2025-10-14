SASLUŠAN VUJADIN SAVIĆ: Dao izjavu u tužilaštvu posle hapšenja A. K. osumnjičene da ga je ucenjivala privatnim snimcima

VUJADIN Savić saslušan je u tužilaštvu zbog prijave da ga je transrodna osoba A. K. ucenjivala privatnim fotografijama i snimcima.

Vujadin Savić je saslušan 8. oktobra u 13.30 sati. Ranije je prijavio transrodnu osobu A.K. zbog ucenjivanja.

Određen pritvor 30 dana

Podsetimo, kako Blic saznaje, transrodna osoba A.K. iz Beograda, uhapšena je nedavno po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu zbog sumnje da je ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića privatnim snimcima i fotografijama. Njoj je određen pritvor od 30 dana zbog opasnosti uništenja dokaza.

Šta podrazumeva krivično delo ucene?

Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti drugom da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine, kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

